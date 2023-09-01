Объектом культурного наследия признано здание на улице Гоголя в Саратове

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Региональный комитет культурного наследия включил в Единый государственный реестр памятник, который находится в Саратове на улице Гоголя, 24. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее комитет организовал дому историко-культурную экспертизу. Специалисты смогли узнать, что здание принадлежало торговцу Акиму Мурашкину. В свое время имел хорошо налаженную торговлю на Верхнем базаре. Реклама его магазина предлагала к покупке фарфор, хрусталь, фаянс, зеркала, самовары и многое другое. Благодаря сохранившимся документам начала XX века удалось также установить, что торговец вместе с семьей проживал в собственном доме на улице Гоголя.

Ведомство также утвердило границы территории и предмет охраны объекта.