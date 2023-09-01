Ребенок выпал из окна в Вольске

Фото: телеграм-канал "Саратов №1"

Сегодня днем, 1 сентября, в городе Вольск, Саратовской области 11-месячная девочка выпала из окна на улице Фирстова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Саратов №1».

Ребёнок упал с окна третьего этажа, девочку госпитализировали. Региональный Следком проводит проверку.

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