Ребенок выпал из окна в Вольске

Фото: телеграм-канал "Саратов №1"
Сегодня днем, 1 сентября, в городе Вольск, Саратовской области 11-месячная девочка выпала из окна на улице Фирстова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Саратов №1».
Ребёнок упал с окна третьего этажа, девочку госпитализировали. Региональный Следком проводит проверку.
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