Евгений Ковалев поздравил педагогов, школьников и их родителей с началом нового учебного года

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев принял участие в торжественных линейках в школах на территории своего избирательного округа

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев принял участие в торжественных линейках в школах на территории своего избирательного округа и поздравил с Днём знаний и началом учебного года педагогов, учеников и их родителей в школе N23 Заводского района и в школе N 7 Октябрьского района.

Парламентарий отметил, что патриотическое воспитание в саратовских школах остается на первом месте и линейки традиционно начинаются с прослушивания Гимна и поднятия Государственного Флага Российской Федерации.

«Трогательно было смотреть выступление первоклашек и слушать речь старшеклассников, признания в любви учителям. Видно, что каждый готовился, волновался и вложил в каждое слово всего себя», - поделился депутат.

В поздравительной речи он обратился к первоклассникам, старшеклассникам, учителям и родителям, пожелав им успешного, насыщенного и интересного учебного года, отличных оценок, а педагогам и родителям - успехов в работе, терпения и мудрости.

Парламентарий рассказал собравшимся о беспрецедентном количестве проектов, направленных на развитие школ и инфраструктуры образовательных организаций, реализуемых в регионе благодаря поддержке Спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Сегодня свои двери в Саратове открыли 2 новые школы, полностью отвечающие требованиям к современным стандартам образования. Это огромная помощь для педагогов, учеников и их родителей в густонаселенных микрорайонах.

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Николай Васильевич Панков неоднократно подчеркивал необходимость контроля за реализацией этих проектов со стороны депутатов с привлечением родительского сообщества. В рамках такого контроля депутатам удалось предотвратить риски срыва сроков открытия нескольких образовательных учреждений в регионе, недобросовестные подрядчики будут привлечены к ответственности в рамках условий контрактов и действующего законодательства.

Кроме того, депутаты областной Думы поддержали инициативу Губернатора региона Романа Викторовича Бусаргина об увеличение финансирования на региональную программу по ремонту образовательных организаций . В ближайшее время еще 100 детских садов в Саратовской области ждет восстановление кровли, фасадов, замена коммуникаций, укрепление фундаментов и конструктивных элементов.