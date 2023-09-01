Директор Поволжского института управления РАНХиГС поздравляет с Днём знаний

Фото: Виктор Чепляев

Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые педагоги, родители, коллеги!

Поздравляю вас с самым ярким, торжественным и волнующим праздником осени – Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября мы всегда встречаем с особыми, светлыми чувствами, ведь этот день символизирует начало большого пути – к увлекательным знаниям, творческим начинаниям, заманчивым перспективам, а самые важные и необходимые в жизни умения и навыки, как известно, приобретаются в школьных и вузовских стенах.

Стремление к знаниям всегда связано с преодолением трудностей, но вместе с тем – чувством удовлетворения от новых открытий и постижения истинных жизненных ценностей.

Сегодня, когда мир меняется и современная жизнь, предъявляет к человеку высокие требования, разностороннее и глубокое образование становится основой для успешной карьеры и главным условием для самореализации.

Пусть дорога в профессию, наполненная радостью познания, надеждами, дружбой, увенчается плодотворным усвоением множества простых и сложных истин, приобретением бесценных знаний – надежной опоры на всю жизнь.

Желаю педагогам профессиональных успехов и неиссякаемого вдохновения, студентам – упорства в достижении поставленных целей, всем – крепкого здоровья и благополучия!

Директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев.