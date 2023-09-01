«Мисс мира» Анастасия Тизова – в эфире радио «КП-Саратов»

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда Саратов» - Анастасия Тизова. Приглашаем саратовцев присоединиться и задать нашей гостье вопросы.

Анастасия Тизова из Саратовской области стала победительницей международного конкурса красоты Ms World International, который прошел в Майами.

В конкурсе приняли участие 78 участниц из разных стран. Россию представляла 31-летняя Анастасия Тизова - уроженка города Ртищево, дипломированный юрист и экономист в сфере банкротства физических лиц, член Ассоциации юристов России.

Анастасия составила достойную конкуренцию красавицам из Индии, Китая, Японии, Казахстана, Великобритании и других стран. Она одержала победу в категории MISS, ей присвоен титул «Мисс мира».