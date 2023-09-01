Расходы на социальные программы в Саратовской области превысили 60 миллиардов

Фото: Министерство финансов Саратовской области

На финансирование 20 государственных программ Саратовской области в январе-июле текущего года направлено 92,6 млрд рублей, или 97,0% от совокупных расходов областного бюджета. Об этом сегодня, 1 сентября сообщает Министерство финансов области

Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 60,6 миллиардов рублей, что на 5,7%, или на 3,3 млрд рублей, выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В том числе на развитие образования потрачено 22,9 млрд рублей; развитие здравоохранения – 18,6 млрд рублей; социальную поддержку и социальное обслуживание населения – 15,2 млрд рублей; культуру – 2,6 млрд рублей; развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 1,3 млрд рублей.

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