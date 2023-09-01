«Т Плюс» завершила реконструкцию участков магистралей на улицах Хользунова и Рахова в Саратове

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» завершил модернизацию магистральной теплотрассы на улице Хользунова. На отрезке от улицы Рабочая до Мичурина подрядная организация восстановила дорожное покрытие. Улица уже открыта для движения транспорта.

Энергетики заменили 570 м коммуникаций в железобетонном канале. Трубы оснащены современной изоляцией из пенополиуретана и системой датчиков для дистанционного контроля их работы. Также построены пять тепловых камер.

Еще 1160 метров новых труб энергокомпания проложила на участке от улицы 2-я Садовая до улицы Новоузенская. Здесь движение было открыто на прошлой неделе.

Швы железобетонных плит перекрытия новой теплотрассы промазаны специальным герметизирующим материалом. Он позволит продлить срок службы труб, исключить попадание в трассу дождевой и талой воды, а также предотвратить ее подтопление из сторонних коммуникаций.

Для повышения качества благоустройства и в связи с повышенной нагрузкой на дорогу асфальтировка участков выполнена в несколько слоев.

Энергетики приложили максимум усилий, чтобы успеть выполнить благоустройство мест ремонта и реконструкции теплосетей к началу учебного года, чтобы не создавать неудобства для юных саратовцев и автолюбителей. Так, восстановлено асфальтовое покрытие и открыто движение автотранспорта на участке улицы Рахова от Вавилова до Б. Казачьей, где расположена школа № 18. Благоустройство проведено на территории протяженностью около 300 м.