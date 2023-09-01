В Энгельсе молодой человек украл деньги у соседа по общежитию

Фото: архив КП

В полицию обратился житель Энгельса и рассказал, что мобильное банковское приложение, установленное на его телефоне, оказалось заблокировано, а когда он запросил в банке выписку по счету, то обнаружил пропажу денег.

Сотрудниками полиции установлена причастность к произошедшему 20-летнего молодого человека, соседа заявителя по общежитию.

Полицейские предполагают, что юноша воспользовался банковской картой знакомого, которую тот дал, чтобы купить продукты, и через банкомат отвязал карту от его номера телефона и привязал к своему. В течение нескольких дней молодой человек, имея доступ к личному кабинету мобильного банка, перевел на свои счета в общей сложности 28 тысяч рублей.

Следователем МУ МВД России «Энгельсское» заведено уголовное дело о краже.

Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что деньги потратил. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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