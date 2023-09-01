Саратовский филиал АО «Ситиматик» приглашает школьников на экопросветительские мероприятия

Фото: Ситиматик

С началом нового учебного года Саратовский филиал АО «Ситиматик» в рамках долгосрочной просветительской программы открывает новый сезон экоэкскурсий на Энгельсский мусоросортировочный комплекс и занятий в экопункте «Вторматик». Компания приглашает организованные группы школьников средних и старших классов, а также заинтересованных в теме экологии и раздельного сбора отходов студентов колледжей и ВУЗов.

В утвержденном маршруте посещения энгельсского комплекса гостей знакомят с инфраструктурой по обработке отходов. Участникам мероприятия рассказывают о применяемых технологиях сортировки, компостирования, захоронения отходов, а также о запатентованной системе биорепеллентации – отпугивания стайных птиц при помощи хищных пернатых. На базе комплекса специально для экопросветительских экскурсий организована коммуникативная комната, в которой ребята получают теоретические знания о технике безопасности на объекте, а с помощью обучающих стендов и макетов изучают коммунальную инфраструктуру по обращению с ТКО, которая работает в Саратовской области.

Отдельным центром экопросвещения стал энгельсский пункт приема вторсырья «Вторматик». На базе экопункта можно научиться принципам экологической осознанности, применению экопривычек в повседневной жизни и особенностям подготовки различных видов вторсырья к сдаче на переработку. Занятия в нем формируют экологическую грамотность и приучают к бережному отношению к окружающей среде. Помимо этого, те, кто приносит вторсырье с собой, могут сдать его за денежное вознаграждение.

Более подробную информацию о возможности проведения экскурсии можно получить в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90 или обратившись через официальную страницу в ВК (https://vk.com/regoperator).