В Ласточкино в Саратове открыли новую дорогу к школе

Фото: Администрация МО "Город Саратов"

В микрорайоне Ласточкино заработало движение по новой дороге, ведущей в школу. Об этом сегодня, 1 сентября сообщает администрация города.

На участке улицы Романтиков от дома №46 до поворота на дорогу, проходящую за школой теперь действует ограничение движения. Для этого там установили необходимые дорожные знаки и ограждения.

- Необходимо соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться установленными дорожными знаками, - добавили в администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.