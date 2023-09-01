В Вольске Саратовской области двое мужчин напали на таксиста и угнали авто

Фото: архив КП
В полицию Вольска обратился 29-летний местный житель, водитель такси. Мужчина рассказал, что ночью с 30 на 31 августа на улице Хальзова неизвестные пассажиры избили его и угнали автомобиль «Мазда».
Позе сотрудниками ДПС иномарка разбитой была обнаружена около железнодорожной станции Клены.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны и доставлены в отдел полиции двое молодых людей 20-ти и 22-х лет, оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Следственным подразделением МО МВД России «Вольский» возбуждено уголовное дело о разбое. Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с крупным штрафом.
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