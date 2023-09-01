Троллейбусы №3 и №16 возобновят движение в Саратове по старой схеме

В Саратове возобновлено движение троллейбусов №3 и №16 по старой схеме.

Первые троллейбусы по маршруту №3 отправляются от Театральной площади в 5:44, от Грибова в 6:10; по маршруту № 16 от ж/д вокзала в 5:34 в будни и в 5:39 в выходные, от Грибова в 6:00 в будни и в 6:05 в выходные.

Последние троллейбусы по маршруту №3 отправляются: от Театральной площади в 21:55-22:05 в будни и в 22:10-20 в выходные, от Грибова в 21:35-45 в будни и в 21:50-22:00 в выходные; по маршруту № 16 от ж/д вокзала в 21:50-22:05 в будни и в 22:05-20 в выходные, от Грибова в 22:20-30 в будни и в 22:30-45 в выходные.

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