Дело о гибели ребенка в гаражном кооперативе Саратовской области направили в суд

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове дело в отношении 69-летнего местного жителя о нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека направлено в суд.

Напомним, 28 мая, 8-летний ребёнок, гулял на территории неогороженного строительного участка гаражного кооператива "ГСК 2013", расположенного по улице Строителей в Балашове.

Поднявшись на строительные плиты, ребенок не удержался, и упал с более высокой плиты на нижнюю и ударился головой. Находящаяся рядом плита упала ему на голову. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Балашовский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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