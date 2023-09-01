Общественная палата Саратовской области продолжает работу по заключению соглашений о взаимодействии в независимом наблюдении за выборами

Фото: Общественная палата Саратовской области

Сегодня, 31 августа, в Музее Боевой и Трудовой Славы в Парке Победы г. Саратова состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Саратовской области и рядом национально-культурных и военно-патриотических организаций, зарегистрированных на территории региона.

Предметом Соглашения является установление партнерских отношений в целях объединения усилий для содействия в реализации права граждан на участие в наблюдении при проведении выборов в органы государственной власти Саратовской области, органы местного самоуправления Саратовской области, расширение общественного контроля, вовлечение представителей НКО области в наблюдение за ходом голосования.

Заключили соглашения руководители следующих общественных организаций:

- Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия казахов Саратовской области»;

- Общественная организация - Местная национально-культурная автономия немцев Марксовского района Саратовской области;

- Региональная общественная организация Саратовской области «Езидский национально-культурный центр «Дружба народов»;

- Саратовская областная общественная организация «Культурный центр «Казахстан»;

- Саратовская региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат (Здравствуйте)»;

- Саратовская региональная общественная организация «Азербайджанский национальный культурный центр «БИРЛИК» (Единство);

- Саратовская региональная общественная организация «Узбекский культурный центр «Согдиана»;

- Общественная организация «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области»;

- Саратовское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Общество Российско-Китайской дружбы»;

- Саратовская региональная общественная организация «Национально-культурный центр «Ассоциация поволжских казахов»;

- Окружное казачье общество Саратовской области;

- Саратовская региональная общественная организация «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль);

- Саратовская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Свитанок (Рассвет)»;

- Саратовская региональная общественная организация «Национально-культурный центр «Цыгане Поволжья»;

- Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»;

- Саратовская региональная общественная организация «Союз саратовских курсантов».