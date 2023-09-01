В Саратове стартовал прием заявок на региональный конкурс «Ремесленник года»

Фото: Министерство экономического развития СО

Палата ремесел Саратовской области объявляет о начале VIII открытого регионального конкурса «Ремесленник года», который продлится до 25 декабря 2023 года. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Министерство экономического развития региона.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство".

Участие могут принять мастера-ремесленники – физические лица старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, юридические лица Саратовской области, а также юные ремесленники в возрасте 16-17 лет. Заявки подаются до 30 октября на официальном сайте Палаты ремесел.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей традиционно состоится в декабре текущего года. Участники, финалисты и победители получат сертификаты, дипломы и ценные призы.

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