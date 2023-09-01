В выходные саратовцев ждет летняя погода

Фото: КП Саратов

В Саратовской области в ближайшие выходные дни, 2-3 сентября, сохранится сухая и теплая погода. Об этом сегодня, 1 сентября, рассказала синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Ночные температуры по области составят +7...+12 градусов, на юге +13...+15. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, на юге региона возможно до +29.

Прогнозируется, что из-за теплой погоды в районах увеличится пожарная опасность – синоптики рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. Температура воды в Волге в районе Саратова составила +20,2 градуса.

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