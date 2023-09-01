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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:30

В Вольске на пешеходном переходе Toyota Land Cruiser сбила девушку

В Саратовской области внедорожник сбил пешехода на «зебре»
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Вчера, 31 августа, в городе Вольск произошла дорожная авария с участием пешехода. Об этом сообщает УГИБДД по Саратовской области.

Инцидент произошел в половине седьмого вечера на улице Революционной. Внедорожник Toyota Land Cruiser с 35-летней жениной за рулем сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

С травмами пострадавшую доставили в больницу.

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