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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 5:11

Глава федерального следственного комитета отреагировал на ДТП в Саратове с участием автобуса и фуры

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП в Саратове с участием рейсового автобуса
Елена Маркелова
ДТП унесло жизнь 52-летней женщины

ДТП унесло жизнь 52-летней женщины

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с участием автобуса в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Напомним, что на трассе Саратов-Волгоград в Гагаринском районе водитель на фуре протаранил рейсовый автобус. В аварии погибла 52-летняя пассажирка автобуса. Госпитализированы еще десять пассажиров.

В следственном управлении СК России по Саратовской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажирских перевозок, организована доследственная проверка. Александр Бастрыкин ждет доклада от Дмитрия Костина.