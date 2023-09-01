В День знаний Роман Бусаргин обратился к педагогам и учащимся Саратовской области

Глава региона отметил, что "школа не только открывает мир знаний, она учит дружить и уважать друг друга, прививает любовь к труду"

Губернатор Роман Бусаргин поздравил школьников и учителей Саратовской области с 1 сентября. Глава региона отметил, что "школа не только открывает мир знаний, она учит дружить и уважать друг друга, прививает любовь к труду". Это время нельзя забыть, как невозможно забыть первую учительницу, ее заботу и доброту.

- Особенно волнительный этот день для первоклассников и их родителей. Желаю вам, чтобы школьные годы начались с интересных и радостных событий, чтобы класс был сплоченным, а школа стала по-настоящему родной! - подчеркнул Роман Викторович.

Особые слова поздравления и благодарности чиновник адресовал учителям:

- Ваша чуткость и терпение, высокий профессионализм – залог того, что выходя из стен школы, дети найдут свое дело, станут достойными гражданами своей страны и многого добьются.