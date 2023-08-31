Саратовский регоператор расставил контейнеры для ТКО в районах Правобережья

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» переводит села правобережных районов на контейнерный вывоз ТКО.

В 15 населенных пунктах Лысогорского, Романовского, Ртищевского и Екатерининского районов расстанавливают новые контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Более 230 контейнеров объемом 1,1 куб. до конца этой недели появятся в местах накопления ТКО, которые ранее были определены районными и поселковыми администрациями.

«Мы завершаем процесс перевода сел с бестарного вывоза ТКО на контейнерный. В этом нам помогают наши подрядчики – мусоровывозящие компании и местные администрации, которые организуют и обустраивают площадки для накопления ТКО. Контейнерный сбор – это цивилизованный способ обращения с отходами, и он будет обеспечен во всех селах области, где поселковые администрации будут готовы к нему. Параллельно и в других населённых пунктах как Правобережья, так и Левобережья идет замена старых контейнеров и установка новых, чтобы максимально повысить качество услуги по вывозу отходов», — рассказал заместитель директора по операционному управлению Саратовского филиала АО «Ситиматик» Алексей Синтин.

Напоминаем, что в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры обращения с ТКО региональный оператор проводит замену и обновление контейнерных мощностей и парка спецтехники. Все мероприятия направлены на повышение эффективности работы отрасли и улучшение экологической обстановки в Саратовской области.