Профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!» стартует на ПривЖД с 1 сентября

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С 1 по 30 сентября на Приволжской магистрали пройдут мероприятия в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам!». Он предусматривает проведение многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа будет проводиться в образовательных учреждениях в формате лекций с показом тематических видеороликов, интерактивных игр, викторин и квестов.

Дополнительные рейды с участием сотрудников транспортной полиции пройдут вблизи травмоопасных участков Приволжской железной дороги.

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Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.

Для обеспечения безопасности запрещается переходить пути в неположенных местах и перебегать их перед поездом, подниматься на крыши вагонов и ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне. Необходимо пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, тоннелями, мостами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного пересечения железной дороги.

Напомним, с 11 августа 2023 года размер штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличился со 100 до 500 рублей.