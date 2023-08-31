На жд вокзалах Саратова и Волгограда открылись автоматические камеры хранения для крупногабаритных вещей

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Для удобства пассажиров на железнодорожных вокзалах Саратова и Волгограда установили автоматические камеры хранения для крупногабаритных вещей. Теперь в дополнение к стандартным ячейкам пассажиры могут воспользоваться камерами хранения среднего и большого размеров (90/50/80 см и 180/50/80 см).

Оплата предусматривается не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Продолжительность хранения багажа – от 1 до 120 часов – пассажир определяет самостоятельно. Оплата осуществляется через терминал. В качестве ключа для открытия применяется чек со штрих-кодом.

Камеры хранения оснащены звуковой сигнализацией, срабатывающей при несанкционированном открытии ячейки. Дополнительный контроль сохранности имущества обеспечивает система видеофиксации.

Напомним, в настоящее время автоматические камеры хранения есть на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Волгограде, Астрахани, Аткарске, Балаково, Урбахе, Ершове, Пугачеве, Озинках, Волжском, Фролово, Урюпинске, Петровом Вале, Котельниково и Верхнем Баскунчаке.