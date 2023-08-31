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НовостиОбщество31 августа 2023 13:59

Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников будет действовать с 1 сентября

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

В новом учебном году студенты и школьники Саратовской области вновь смогут покупать билеты на пригородные поезда за полцены. Льготные условия будут действовать с 1 сентября 2023 года по 15 июня 2024 года включительно.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие право на льготу. Школьникам – справку с места учёбы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2023/2024 учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «Саратовская ППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.