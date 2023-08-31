Панков: Национальные проекты создают возможности для развития сёл

Строительство нового досугового центра стало возможно в рамках национального проекта «Культура»

В селе Быков Отрог Балаковского района строится современный Дом культуры. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что необходимо более ответственное отношение заказчика и профильного министерства.

«Проект долгожданный для людей. Все мы помним, как на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным жители рассказали об аварийном состоянии местного клуба.

Строительство нового досугового центра стало возможно в рамках национального проекта «Культура». Теперь в селе будут созданы условия для культурного отдыха и занятий творчеством.

Строительная организация ответственно подошла к возведению Дома культуры. Но есть отставание от графика, вызванное ошибками проектирования. Тут необходимо более ответственное отношение заказчика и профильного министерства. Раньше была пагубная практика, когда за строительство школы отвечал директор школы, больницы - главный врач, Дома культуры - директор учреждения. Хорошо, что губернатор Роман Бусаргин наводит порядок в строительной сфере.

"Проекты Президента страны Владимира Путина направлены на повышение качества жизни людей. И задача местной власти ответственно реализовать эти проекты"

Проекты Президента страны Владимира Путина направлены на повышение качества жизни людей. И задача местной власти ответственно реализовать эти проекты. Чтобы важные социальные объекты долго служили людям.

Считаю, нужно сразу предусмотреть, чтобы в новом Доме культуры показывали российские патриотичные фильмы. Попросил министерство культуры области заняться этим вопросом», - пишет Николай Панков.