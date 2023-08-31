Кто не рискует – тот выигрывает!

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Предприятия АПК более чем предприятия других отраслей экономики подвержены убыткам от воздействия природных явлений. Погода – вещь непредсказуемая: засухи, наводнения, ураганные ветры, пожары. Не надо ждать наступления страхового случая – защитите заранее урожай от возможных рисков.

На сегодняшний день Саратовские сельхозпроизводители могут застраховать урожай озимых культур в АО СК «РСХБ-Страхование», являющимся лидером на рынке агрострахования (данные Банка России).

АО СК «РСХБ-Страхование» предлагает на выбор предприятиям АПК программы сельскохозяйственного страхования, в том числе осуществляемого с государственной поддержкой, по которым от 50 до 80 процентов от суммы страховой премии субсидируется за счет бюджетных средств.

Варианты программ с господдержкой:

ПРОГРАММА - «ГОСПОДДЕРЖКА – МУЛЬТИРИСК»

Программа предполагает возмещение ущерба при утрате (гибели) урожая с/х культуры в результате воздействия одного или нескольких опасных природных явлений (ОПЯ): засуха, заморозки, ледяная корка, град, дождь, переувлажнение почвы, сильный ветер и др.; а также проникновение вредных организмов и нарушение электро-, водоснабжения.

ПРОГРАММА - «ГОСПОДДЕРЖКА – ЧС»

Программа предполагает возмещение ущерба при утрате (гибели) урожая с/х культуры на земельном участке или его части в результате чрезвычайной ситуации природного характера федерального, межрегионального или регионального уровня.

Ознакомиться с полным перечнем программ страхования можно на сайте:

www.rshbins.ru

Контакты для детальной консультации:

АО СК «РСХБ-Страхование» г. Саратов:

город Саратов, улица Первомайская, дом 74, 3 этаж, офис № 35

Тел.: +7(8452) 694-079

E-mail: saratov@rshbins.ru

Справочно:

АО СК «РСХБ-Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 1 квартала 2023 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации.

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