Фото: Архив КП

Жителя Энгельса ждет суд за удар ножом прохожего. Об этом сегодня, 31 августа, рассказали в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в поселке Приволжский. Пьяный 23-летний агрессор с ножом напал на прохожего у подъезда многоквартирного дома. Потерпевший получил ранение в область бедра и живота, после чего обратился к медикам. Причину внезапной агрессии нетрезвого жителя на мужчину прокуратура не уточнили.

Нападавшего задержали полицейские. На него завели уголовное дело, материалы передали в Энгельсский районный суд.

Агрессору грозит до 10 лет тюрьмы.

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