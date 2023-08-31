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НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:52

В Саратове пожарные тушили двухэтажный дом на Валовой

Пожар охватил 60 квадратных метров расселенного дома
Нарина Балаян
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове пожарные тушили двухэтажный дом на Валовой. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар охватил 60 квадратных метров расселенного дома. Три бригады огнеборцев тушили огонь на улице Валовая, 71. По информации регионального МЧС, пожар потушили.

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