Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове пожарные тушили двухэтажный дом на Валовой. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар охватил 60 квадратных метров расселенного дома. Три бригады огнеборцев тушили огонь на улице Валовая, 71. По информации регионального МЧС, пожар потушили.

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