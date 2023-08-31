АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало имущество крупнейшего в Челябинской области тепличного комплекса более чем на 789 млн рублей

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Филиал АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Челябинске развивает партнёрство с ООО «Агропарк Урал», c самым крупным на Урале тепличным комбинатом по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте.

По условиям договора страховой защитой обеспечено имущество тепличного комплекса «Горный», крупнейшего объекта агрохолдинга «Чурилово» в Челябинской области и одного из самых больших на всем Урале. Его площадь составляет 25 га, а производственная мощность — до 35 тыс. тонн овощей в год. Имущество и оборудование тепличного комплекса защищено от пожара, стихийных бедствий, механических повреждений и других рисков.

Страховая сумма по договору составила более 789 млн. рублей.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 1 квартала 2023 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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