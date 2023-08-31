Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балаково маршрутка столкнулась с «четырнадцатой». Об этом сегодня, 31 августа, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, авария произошла днем на пересечении улиц Академика Жук и Титова. На дороге не разъехались маршрутное такси и «четырнадцатая». В результате аварии два водителя госпитализировали. Также, травмы получили два 17-летних пассажира «Лады».
По данным региональной Госавтоинспекции, отечественной легковушкой управлял 48-летний водитель, за рулем Газели сидел 60-летний шофер.
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