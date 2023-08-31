Страхование урожая на случай ЧП стало важной частью системы господдержки сельского хозяйства

Фото: АО "Страховая компания "РСХБ Страхование"

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Введение программы страхования сельскохозяйственных культур на случай ЧС является перспективным направлением и уже сейчас стала важной частью системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой.

Эксперты страховой компании «РСХБ-Страхование» уверены, что природно-климатические изменения заставляют агропредприятия более тщательно подходить к оценке финансовых рисков. Рост финансовой грамотности в среде предприятий АПК, понимание того, что рисками можно и нужно управлять, приводят к более прагматичному и осознанному подходу в выборе методов ведения хозяйства.

Данный факт подтверждается цифрами. По данным АО СК «РСХБ-Страхование» в период с января по август 2023 года страховая компания выплатила более 21,9 млн рублей по договорам сельскохозяйственного страхования на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.

Страховым случаем была признана гибель урожая от ЧС на территориях: Приморского края, Омской и Тамбовской областей. В Калининградской области ущерб от ЧС составил 14,6 млн рублей.

Наблюдения показывают, что более 90% убытков приносят именно природные катаклизмы. В минувшем году сельхозпроизводители заключили договоры по новой программе страхования посевов на случай ЧС в 39 регионах страны.

В рамках программ сельхозстрахования с государственной поддержкой предприятиям АПК субсидируется за счет бюджетных средств от 50 до 80 процентов от суммы страховой премии.

Для программы страхования от ЧС страховым событием является факт введения ЧС в регионе, а страховым риском – гибель урожая. Выплаты при страховании от ЧС начисляются на каждый гектар, на котором официальная комиссия по ликвидации ЧС установит утрату посевов или посадок, и соответствовать прямым затратам на его возделывание. Такой полис покрывает только прямые расходы производителя, поэтому его стоимость в разы меньше, а механизм получения выплаты проще.

При объявлении режима ЧС на региональном, межрегиональном или федеральном уровне сельхозпроизводитель должен сообщить об этом представителю страховой компании, вместе с комиссией по ЧС зафиксировать гибель посевов и направить акты страховщику. Страховщик подтверждает данные актов с помощью системы космического мониторинга или наземного обследования, и в течение нескольких дней аграрий получает выплату.

Страхование с защитой от природных рисков в случае ЧС используют не только крупные агрохолдинги, но и представители малого и среднего бизнеса. Их доля в застрахованном объеме площадей по программе ЧС составляет более 65 процентов.

Это доступное страховое решение для любого уровня бизнеса, не зависимо от объемов сельскохозяйственного производства.

Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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