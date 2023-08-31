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НовостиОбщество31 августа 2023 12:21

«Укек» для взрослых:из-за энтеровируса на саратовский фестиваль не пустят детей

На фестивале "Укек" в Саратове не будет мероприятий для детей
Нарина Балаян
Фото: группа ВКонтакте "Фестиваль Укек"

Фото: группа ВКонтакте "Фестиваль Укек"

«Укек» для взрослых: из-за энтеровируса на саратовский фестиваль не пустят детей. Об этом сегодня, 31 августа, на онлайн-брифинге рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Как отметила чиновница, на фестиваль не будут пускать граждан до 17 лет. Также, не будут проводиться мероприятия для детей.

Кроме того, будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

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