Фото: группа ВКонтакте "Фестиваль Укек"

«Укек» для взрослых: из-за энтеровируса на саратовский фестиваль не пустят детей. Об этом сегодня, 31 августа, на онлайн-брифинге рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Как отметила чиновница, на фестиваль не будут пускать граждан до 17 лет. Также, не будут проводиться мероприятия для детей.

Кроме того, будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

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