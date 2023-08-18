Регоператор: на маршруты в Левобережье выходят 17 дополнительных единиц спецтехники

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В целях усиления парка мусоровывозящей техники, по требованию регионального оператора подрядная мусоровывозящая компания выпускает в Левобережье на маршруты 17 дополнительных единиц специализированной техники. Два ломовоза для сбора крупногабаритных отходов уже прошли технический осмотр и приступили к работе на территории Энгельсского района.

В течение 10 дней ожидается выход 15 мусоровозов с задней загрузкой для работы на территории Энгельсского, Марксовского, Ровенского, Советского и Федоровского районов. Дополнительная техника позволит повысить качество вывоза, особенно в сезон повышенного мусорообразования. В настоящее время для новых экипажей выстраиваются логистика и маршруты следования по местам накопления ТКО.

Расширение парка спецтехники и увеличение кратности вывоза ТКО является неотъемлемой частью работы мусоровывозящих компаний. Эти меры особенно актуальны в период осеннего повышенного мусорообразования, когда в контейнеры помещают большое количество остатков после заготовок, бахчевые культуры, а также другие растительные отходы.

Напомним, в случае выявления нарушения графика вывоза ТКО жители области могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.