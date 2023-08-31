На Саратовской ТЭЦ-2 проведут мероприятия по повышению надежной работы

Саратовский филиал «Т Плюс» с 4 сентября приступает к работам на ТЭЦ-2 с полным остановом оборудования и отключением всех тепломагистралей в контуре станции. Мероприятия повысят надежность теплоснабжения жителей Заводского района в осенне-зимний отопительный период. Работы согласованы с профильными городскими и областными структурами и совмещены с проверкой на прочность и плотность теплосетей части Заводского района, а также с ремонтными работами на крупных промышленных предприятиях, получающих энергоресурсы от ТЭЦ-2.

До 17 сентября энергетики заменят изношенные участки трубопроводов береговой насосной станции, поменяют тепловую изоляцию на главном паропроводе второй очереди, установят заглушки на питательном трубопроводе и паропроводе котлоагрегата №9, новые вентили и запорные арматуры на сетях станции.

Кроме того, водолазы проведут ремонтные работы подводной части береговой насосной станции. На глубине около 16 метров специалисты будут работать в течение двух недель: очистят всасывающие решетки насосов, с помощью подводной электродуговой резки стали демонтируют задвижку диаметром 800 мм и установят заглушку.

В период проведения ремонта на станции будет приостановлена подача горячего водоснабжения. Со списком объектов, которые попадут в зону ограничения, можно ознакомиться здесь:

https://www.tplusgroup.ru/fileadmin/f/voltgc/saratovskiy/consumers/contracts/Adresa_otkljuchenii_GVS_s_4_po_17_sentjabrja.docx

Энергокомпания приносит извинения за доставленные неудобства и завершит все работы до начала нового отопительного сезона.