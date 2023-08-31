Если высшее образование, то ИТ, медицина, юриспруденция или банковская деятельность

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Самым предпочтительным вариантом специализации высшего образования для детей и внуков жители ПФО назвали программирование и ИТ-технологии, медицину и юриспруденцию. Большинство респондентов округа считают, что высшее образование должно быть платным или бесплатным на выбор, а качество вуза важнее его географии. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь», к Дню знаний 1 сентября.

По мнению 37% опрошенных в округе, высшее образование должно быть исключительно бесплатным. В стране больше всего сторонников такой точки зрения на Северном Кавказе (55%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28%). При этом 60% жителей Приволжья полагают, что высшее образование должно быть на выбор платным и бесплатным. 3% затруднились ответить на этот вопрос.

Полученное высшее образование пригодилось 44% респондентов (25% скорее пригодилось, они используют в работе полученные в вузе навыки, 19% однозначно пригодилось, они работают по специальности диплома). 24% заявили, что высшее образование им однозначно не пригодилось, поскольку они работают в совершенно другой сфере. 1% не пригодилось первое высшее образование и они получали второе. Не имеют высшего образования 25% жителей ПФО (на Дальнем Востоке 34%, в Московском регионе и Центральном федеральном округе по 23%). Еще 6% получают высшее образование сейчас или планируют поступать в вузы.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее предпочтительном варианте высшего образования для своих детей или внуков (можно было давать более одного варианта ответа), 46% жителей Приволжья выбрали программирование и ИТ-технологии, 30% медицину и биологию, по 18% юриспруденцию или банковское дело. Сферу производства лучшим вариантом высшего образования для детей и внуков назвали 16%, строительство – 14%, бухгалтерию и финансы - 12%, военные специальности и управление персоналом – по 9%. Образование, психологию, математику, физику, химию - по 8%. Гуманитарные науки в качестве возможного высшего образования для своих потомков привлекают лишь 6% опрошенных.

Отвечая на вопрос, где сейчас лучше получать высшее образование с точки зрения географии, 42% жителей ПФО отметили, что уровень конкретного вуза важнее города и страны, где он расположен (на Дальнем Востоке и в Сибири по 53%, в Москве и Московской области 24%). 21% опрошенных считают лучшими местами для получения высшего образования Москву или Санкт-Петербург, 27% - свой регион России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). 9% хотели бы получать высшее образование за границей. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (13%), наименее – в Центральном федеральном округе (5%).

39% не готовы платить за свое высшее образование и образование своих детей или внуков, и предпочитают бюджетные места. 35% согласны потратить на образование не более 100 тысяч рублей за учебный год, 12% - 100-150 тысяч рублей, 9% - 150-300 тысяч рублей, 4% - от 300 тысяч рублей и выше за учебный год.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.