Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Пугачевском районе пропала 91-летняя бабушка в оранжевом халате. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

27 августа в поселке Чапаевский пенсионерка Клавдия Колбякова ушла из дома в неизвестном направлении. Из-за проблем со здоровьем женщина плохо ориентируется на местности.

Рост пропавшей 155 сантиметров, худое телосложение, седые до плеч волосы, глаза голубые. В день пропажи была одета в оранжевый халат, красную кофту, оранжевую жилетку, серые тапочки. На голове был синий платок.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пенсионерке – звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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