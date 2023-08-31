Фото: архив КП

Растет число заболевших ОРВИ и гриппом в Саратовской области. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

За период с января по июль текущего года в Саратовской области зафиксировано 366 214 случаев ОРВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра меньше на 9,7%.

Как отметил чиновник, на прошлой неделе ОРВИ заболели 7 649 человек. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению превысил норму на 36,13%.

Также, чиновник напомнил, что Саратовская область получила 106,3 тысячи доз детской вакцины и 381,6 тысячи взрослой за счет федерального бюджета. Еще 145,8 тысячи доз детской вакцины и 459,7 тысячи доз взрослой будут поставлены до конца ноября.

Кроме того, за вчерашний день в регионе зафиксировано 8 заболевших коронавирусом. Всего в больницах от COVID-19 лечатся 30 человек, из них – 9 на кислородной поддержке. Также, Грайфер дополнил, что летальных случаев с начала год нет, запас лекарств имеется в необходимом количестве.

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