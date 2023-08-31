Фото: Архив КП

Корь в Саратовской области: в основном болеют дети. Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

С начала года в регионе корью заболели 73 человека. Как отметил Грайфер, прививку от кори сделали 22 279 взрослых, а также 1 161 ребенок.

Кроме того, в период с апреля по май текущего года область закупила 15 850 доз вакцины, а в прошлом месяце – 35 500 доз. Следующие дозы поступят в октябре.

-У нас достаточно коревой вакцины. Кто боится за здоровье первоклассников, имеет возможность вакцинироваться от кори, а на следующий год – от краснухи и эпидемического паротита, – добавил Грайфер.

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