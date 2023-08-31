Фото: Архив КП
За 8 месяцев в Саратовской области энтеровирусную инфекцию выявили у 360 человек. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
Всего с начала текущего года с признаками менингита в инфекционную больницу поступили 744 пациента. На сегодняшний день с этим заболеванием в больницах лечат 271 человека, из них 201 – с энтеровирусным.
-Сейчас тяжелых пациентов нет, – отметил Грайфер.
Также, замминистра подчеркнул, что наибольшее число заболевших менингитом- дети.
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