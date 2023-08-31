В районах области продолжается ремонт пешеходных зон

На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 млн рублей

По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в районах области продолжается адресная программа по ремонту тротуарной сети. На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 млн рублей.

При поддержке главы области на территории города Пугачева уже проводятся работы по ремонту тротуаров по ул. Красноармейской.

При поддержке главы области на территории города Пугачева уже проводятся работы по ремонту тротуаров по ул. Красноармейской

«Мы очень рады, что в Пугачеве занимаются ремонтом дорог и тротуаров. Как приятно ходить по новым дорожкам. Благодарим от всего сердца»,- рассказала жительница Пугачева Коннова Людмила.

Планируется также продолжить ремонт по ул. Ермощенко - нечетной стороне (от ул. Красноармейская до ул. Ермощенко, д.179/3) и ул. Бубенца нечетная сторона (от ул. Красноармейская до ул. Пушкинская).

В Екатериновке на Садовой улице продолжится расширение тротуарной сети. На адресную программу по ремонту и строительству тротуаров р.п. Екатериновка на 2023 год выделено 5 миллионов рублей. Благодаря этой программе в предыдущие годы тротуары были проложены по улицам Молодёжная, Калининская, 50 лет Октября, Кооперативная.

В Екатериновке на Садовой улице продолжится расширение тротуарной сети

Пешеходные зоны приводят в порядок и в Энгельсе, где дополнительно из регионального бюджета было выделено 30 млн рублей. С ходом работ на ул. Полтавской ознакомились активисты микрорайона:

«Все местные жители очень ждут этот тротуар. Здесь школы, больницы, остановки общественного транспорта, два бассейна. Он нам просто жизненно необходим. Хотелось бы отдельное спасибо сказать Губернатору, который выделил на это дополнительные деньги. И спасибо исполнительной власти, которая услышала людей и включила данный тротуар в программу», – поделилась мнением житель улицы Полтавской Лариса Павлова.