«Единая Россия» отправила в Сватовский район ЛНР школьные принадлежности к 1 сентября

Канцелярские товары, рюкзаки, наборы для творчества - все это маленькие жители города Сватово получили в подарок

В рамках акции «Собери ребенка в школу» в Сватовский район Луганской Народной Республике было отправлено почти 200 школьных рюкзаков со всем необходимым к учебному году.

Депутаты регионального парламента и Саратовской городской и Думы приняли участие в сборе средств для приобретения школьных принадлежностей

В преддверии начала нового учебного года в рамках ежегодной всероссийской акции «Собери ребенка в школу» за счет личных средств депутатов Саратовской городской Думы и депутатов областной Думы для детей ЛНР были приобретены школьные принадлежности. Канцелярские товары, рюкзаки, наборы для творчества - все это маленькие жители города Сватово получили в подарок.

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков отметил, важность оказания гуманитарной помощи жителям новых регионов нашей страны.

«Жители нашей области всегда принимают активное участие в оказании гуманитарной помощи. По инициативе секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова пункты сбора и комплектации гуманитарной помощи открыты во всех отделения партии, во всех районах. Мы все люди большой страны и, если где-то нужна помощь готовы всегда откликнутся», - подчеркнул Гладков.

Региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» Мария Усова рассказала, что в акции активное участие принимали активисты женского движения.

«Активисты нашего «женского движения Единой России» традиционно активно принимают участие в гуманитарных акциях. Не остались в стороне и от акции «Собери ребенка в школу» и помогли подготовиться к школе детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Важно, чтобы жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в полной мере чувствовали поддержку всей России. Теперь мы вместе навсегда», - отметила депутат Саратовской областной Думы Усова.

Представители депутатского корпуса также пожелали ребятам успехов в учебе и выразили готовность продолжать оказывать им всю необходимую помощь.