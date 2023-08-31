Фото: Архив КП

Холодную воду отключили на четырех улицах Саратова. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает компания «КВС».

На двух улицах Ленинского района воду отключили до 20:00. Без ХВС остались абоненты проспекта Строителей, 2 – 22(четные номера домов) и все дома на улице Кооперативная.

Еще две улицы остались без воды на неизвестный срок – это все дома с нечетными номерами на улице Яблочкова, а также Рахова, 137, 133/139.

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