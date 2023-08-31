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НовостиОбщество31 августа 2023 7:04

В Саратовском управлении охотничьими заказниками назначен руководитель

Виктор Буханов имеет 20-летний стаж руководителя лесхозом «Кумысная поляна»
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "Охота_64"

Фото: Телеграм-канал "Охота_64"

В Саратовском управлении охотничьими заказниками назначен руководитель. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Виктор Буханов имеет 20-летний стаж руководителя лесхозом «Кумысная поляна». Теперь на нем будет лежать ответственность за обслуживание и расширение сети заказников.

Буханов подчеркнул, что ведомство будет охранять заказники, заниматься приумножением животных и создавать для них благоприятные условия.

Свою работу управление начнет до конца текущего года и будет подведомственно комитету.

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