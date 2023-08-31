Саратовский регоператор выпускает платежные документы для физлиц с новым логотипом компании

Фото: Ситиматик

Жители Саратовской области, собственники квартир и индивидуальных жилых домов, получат счета на оплату услуги по обращению с ТКО от Саратовского филиала АО «Ситиматик» с новым логотипом компании. В настоящее время платежные документы за август уже размещены в ГИС ЖКХ и посланы абонентам в электронном виде, кто дал согласие на их получение.

Компания напоминает, что помимо возможности оплаты услуги по обращению с ТКО в любом коммерческом банке или Почте России, существует возможность ее осуществлять дистанционно. Так, своевременно и без комиссии это можно сделать через сервис «Альфа Дом». Таким способом оплаты сейчас пользуются более 20 тыс. абонентов регоператора, и число пользователей приложения постоянно растет благодаря оперативности загрузки в него актуальных платежных документов. Для оплаты услуги не нужно ждать квитанцию на бумажном носителе, платежный документ загружается в сервис автоматически при выставлении.

В личном кабинете Саратовского филиала АО «Ситиматик» также уже доступны квитанции для оплаты услуги по обращению с ТКО за август. Сервис позволяет не только выгрузить актуальный платежный документ, но и показывает задолженность, если она есть, начисленные пени, позволяет сформировать сводную справку начислений и поступивших платежей, оплатить услугу по qr-коду.

Также для абонентов предусмотрена возможность корректирования данных лицевых счетов, включая смену собственника, изменение количества проживающих в частных домах и многое другое.

Напомним, что личный кабинет абонента Саратовского филиала АО «Ситиматик» находится по адресу https://citymatic64.aisgorod.ru/, сервис бескомиссионной оплаты можно найти по ссылке: https://alfadom.app/saratov, или скачав мобильное приложение. Вопросы о порядке начислений, заведения и корректировке данных лицевых счетов также можно задать по телефону: 8 (8452) 57-35-55 или направить заявление на e-mail: eirc@interrao.ru.