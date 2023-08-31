Фото: архив КП

Подготовка к отопительному сезону: три десятка домов остались без горячей воды. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает компания «Т Плюс».

На девяти улицах подачу ГВС приостановили до конца сегодняшнего дня:

- улица Загороднева, 17, 6, 19;

- улица Ломоносова, 18а, 18б, 10а, 16а;

- улица 4-я Прокатная, 14, 16, 18, 20;

- улица Измайлова, 11а, 16, 18;

- улица Спартака, 10;

- улица Щорса, 12, 12а, 14;

- улица Зои Космодемьянской, 6, 14а;

- улица Бережная, 1;

- улица Гвардейская, 18а.

Еще на пяти улицах горячей воды не будет до 4 сентября:

- Мирный переулок, 17;

- площадь Кирова, 10, 4, 8;

- улица Большая Казачья, 53/57, 55/57, 59/65, 69/73;

- улица Сакко и Ванцетти, 61;

- улица Чапаева, 54, 54а,59, 61.

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