Фото: архив КП
Подготовка к отопительному сезону: три десятка домов остались без горячей воды. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает компания «Т Плюс».
На девяти улицах подачу ГВС приостановили до конца сегодняшнего дня:
- улица Загороднева, 17, 6, 19;
- улица Ломоносова, 18а, 18б, 10а, 16а;
- улица 4-я Прокатная, 14, 16, 18, 20;
- улица Измайлова, 11а, 16, 18;
- улица Спартака, 10;
- улица Щорса, 12, 12а, 14;
- улица Зои Космодемьянской, 6, 14а;
- улица Бережная, 1;
- улица Гвардейская, 18а.
Еще на пяти улицах горячей воды не будет до 4 сентября:
- Мирный переулок, 17;
- площадь Кирова, 10, 4, 8;
- улица Большая Казачья, 53/57, 55/57, 59/65, 69/73;
- улица Сакко и Ванцетти, 61;
- улица Чапаева, 54, 54а,59, 61.
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