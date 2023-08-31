Энгельситы сдали в экопункт «Вторматик» более 2,2 тонны макулатуры

Фото: Ситиматик

В Энгельсе посетители пункта приема вторсырья «Вторматик» в июле принесли на переработку более 2,2 тонны макулатуры.

Эта фракция стала самой «сдаваемой» в этом месяце. Горожане активно привозили не только бумагу и картон, но и другие виды вторичных материалов, такие как стекло, текстиль и ПЭТ-бутылки.

«Команда пункта «Вторматик» выражает благодарность всем жителям Энгельса, которые охотно участвуют в раздельном сборе отходов и тем самым делают значимый вклад в улучшение экологической ситуации в городе. Тем не менее, важно отметить, что наш призыв сортировать отходы не ограничивается только макулатурой. Экопункт принимает разные виды пластика, пленки, текстиля и другое вторсырье», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Чтобы поощрить участие жителей Энгельса в экологических инициативах, сейчас во «Вторматике» проводится особая акция. Каждый, кто сдаст вторсырье на сумму не менее 50 рублей, получит в подарок брендированный шоппер. Такое предложение будет действовать до полного исчерпания запаса подарков.

Напомним, пункт приёма вторсырья у населения «Вторматик» находится в г. Энгельс, на ул. Красноярская, 2. С перечнем принимаемых видов перерабатываемых отходов, правилами их приема и стоимостью можно ознакомиться в самом пункте, в официальном сообществе (https://vk.com/vtormatik) или на сайте https://vtormatik.ru/sar.