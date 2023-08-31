Саратовский губернатор откликнулся на дорожную аварию с участием пассажирского автобуса

В ДТП погибла жительница Московской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин откликнулся на ночное ДТП с участием пассажирского автобуса.

Напомним, трагедия случилась на федеральной трассе Саратов-Волгоград в Гагаринском районе. Здесь фура «Мерседес» столкнулась с рейсовым автобусом Москва-Махачкала. Как уточнил глава региона, всю ночь на месте происшествия работали необходимые службы и ведомства.

- К сожалению, в ДТП погибла жительница Московской области. 7 человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, из них два ребенка 7 и 16 лет. Они получают медпомощь в больницах Саратова. Еще троим помощь была оказана на месте. Все пострадавшие – жители других регионов – Дагестана, Московской области, Бурятии, - сообщил Роман Бусаргин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей в аварии. Пострадавшим Роман Викторович пожелал скорейшего выздоровления.