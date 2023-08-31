Две новых школы откроется в Саратове 1 сентября

Ранее к спикеру федерального заксобрания обращались учителя и родители учеников с просьбой помочь в расширении и строительстве новых школ в микрорайонах города

Завтра, 1 сентября 2023 года, в Саратове откроют двери две новых школы. Образовательные учреждения были построены при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Речь идет о новом корпусе 77 школы на 825 учеников в результате реконструкции здания бывшего монтажного техникума. Благодаря вводу нового корпуса количество ученических мест увеличится до 1725, и саратовская школа №77 перейдет на односменное обучение. Кроме того новая школа на 550 мест с бассейном распахнет двери в микрорайоне Ласточкино.

Напомним, ранее к спикеру федерального заксобрания обращались учителя и родители учеников с просьбой помочь в расширении и строительстве новых школ в микрорайонах города.