В Гагаринском районе Саратова случилось смертельное ДТП с участием фуры и автобуса

Автобус "Мерседес" врезался в стоящий автобус "Неоплан" маршрута "Махачкала-Москва"

Госавтоинспекция Саратовской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Гагаринском районе. Об этом сообщил отдел пропаганды ведомства.

Как уточнили в ГИБДД, сегодня в 01.45 ночи большегруз "Мерседес" под управлением 62-летнего гражданина врезался в стоящий автобус "Неоплан" маршрута "Махачкала-Москва".

В результате ДТП погибла 52-летняя пассажирка. На данный момент имеются сведения о десяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Среди них девочка 16 лет. 43-летний водитель автобуса и два пассажира госпитализированы.

Региональная прокуратура начала проверку по факту ДТП.