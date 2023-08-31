Игры «Умный Город. Живи спортом» пройдут в Саратове при поддержке минцифры

На площадке форума соберутся представители государства, бизнеса и отрасли, которые обсудят вопросы развития информационных технологий и связи, экономики городов, устранения цифрового неравенства на региональном и местном уровнях

Минцифры России поддержало II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом», которые состоятся 7-9 сентября в Саратове.

В своем приветствии к гостям и участникам спортивно-делового мероприятия министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил:

«Ключевой принцип проекта по цифровой трансформации городского хозяйства «Умный город» – ориентация на человека. На площадке форума соберутся представители государства, бизнеса и отрасли, которые обсудят вопросы развития информационных технологий и связи, экономики городов, устранения цифрового неравенства на региональном и местном уровнях. Работа деловой части форума построена на рассмотрении примеров уже реализованных проектов и их эффекта для конкретной территории, а также на обсуждении вопросов масштабирования таких проектов.

Только совместными усилиями мы сможем уверенно двигаться к созданию комфортной среды для жизни и развития граждан»

Мероприятие пройдет в трех форматах:

1. Спортивные игры:

Пляжный волейбол, баскетбол, футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, шахматы, функциональное многоборье, бадминтон и традиционный забег Умных городов.

2. Физкультурно-творческий фестиваль:

Парусная регата, эндуро, роллер-спорт, воркаут, чирлидинг, вейкборд, велопарад, граффити, стрит дэнс, диджеинг, сап и многое другое.

Всего 24 наименования активностей, на которые можно зарегистрироваться здесь.

3. Деловая программа:

Открытая гостиная, пленарные заседания, стратегические сессии, а также совместные выездные открытые заседания:

- Комитета по развитию БПЛА и безопасности рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город»;

- Экспертной сессии комиссии Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика»;

- Комитета по благоустройству Рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город»;

- Оперативного штаба по внедрению национальной системы пространственных данных.

- Панельная дискуссия «Код будущего: новые компетенции для новых отраслей»

Регистрация на «Роуд – Шоу: Моя Страна» здесь.