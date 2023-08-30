Панков: Когда работают не ради отчётности, а для людей

"Хочу рассказать о примерах ответственного отношения к реализации проектов, важных для людей"

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» назвал примеры ответственной реализации проектов, важных для людей.

«Посещая районы, рассказывал о разных подходах к строительству. Были случаи, когда сталкивались с недобросовестными подрядчиками. Сейчас хочу рассказать о примерах ответственного отношения к реализации проектов, важных для людей.

Преображается городской парк в Шиханах. Проект «Я – Патриот» стал одним из лучших на Всероссийском конкурсе. Понимая его значимость, подрядчик работает качественно. Был вопрос по слишком широким тротуарам и площадкам. Но они будут использованы рационально, с размещением велодорожки и общественных пространств. Договорились особое внимание уделить созданию стены памяти наших героев-земляков, участников специальной военной операции.

В рамках госпрограммы капитально отремонтирована общеобразовательная школа в Озинках. Она фактически стала новым учреждением. Кроме ремонта здания, за счет программы оснащены столярный цех и швейная мастерская. Обустроено новое помещение библиотеки. Закуплена мебель и оборудование в пищеблок. На территории разбиты цветники, заасфальтированы дорожки. Работы выполнены качественно и в срок.

В непростое время государство выполняет все обязательства, Президент России Владимир Путин направляет средства на такие важные для людей проекты. И нужно эффективно использовать эти возможности», - подчеркнул Николай Панков.